Siria, a Damasco tre team Ue

- Tre team di emergenza, con esperti in missioni civili e umanitarie, stanno per essere inviati dalla Ue a Beirut, Amman e "possibilmente" a Damasco. Lo hanno annunciato fonti da Bruxelles. I tre gruppi dovranno coordinare "l'azione Ue sul terreno in vista delle future operazioni, inclusa l'evacuazione delle migliaia di cittadini europei" dal Paese.