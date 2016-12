Primarie Usa, "risorge" Rick Santorum. Vince in Missouri, Minnesota e Colorado

foto Ap/Lapresse 07:06 - Dopo aver conquistato il Missouri, Rick Santorum trionfa anche in Minnesota e Colorado. Lo rendono noto i media Usa. Questa tornata elettorale appare una sorta di terremoto politico che potrebbe davvero riaprire la nomination repubblicana. "Questo popolo non sconfiggerà solo Mitt Romney, ma si prepara a battere Barack Obama", ha commentato a caldo Santorum. - Dopo aver conquistato il Missouri, Rick Santorum trionfa anche in Minnesota e Colorado. Lo rendono noto i media Usa. Questa tornata elettorale appare una sorta di terremoto politico che potrebbe davvero riaprire la nomination repubblicana. "Questo popolo non sconfiggerà solo Mitt Romney, ma si prepara a battere Barack Obama", ha commentato a caldo Santorum.

Un vero e proprio terremoto politico all'interno del partito repubblicano che a sorpresa vede riaprirsi la lotta per la nomination al momento tutt'altro che scontata.



Solo la settimana scorsa l'ex Governatore del Massachusetts Romney sembrava aver ipotecato la sfida contro Obama trionfando senza incertezza in Nevada. Ma oggi è tutta un'altra storia: tanto che alcuni commentatori della Cnn, citando un noto detto riferito alla Sin City, oggi affermano ironico: ''Quello che è successo a Las Vegas è rimasto a Las Vegas''.



Era in programma una tornata elettorale in tre stati, ribattezzata mini-super Tuesday. Di fatto si trattava di una sorta di prova generale del famoso supermartedì del prossimo 6 marzo. Quel giorno andranno al voto ben 10 stati e saranno aggiudicati 476 delegati. Stasera si è votato in tre stati ed erano in gioco 76 delegati. Lo staff di Romney aveva già messo le mani avanti, ricordando che non si può vincere ovunque.



Ma Romney non molla

''Sono l'unico candidato che non ha mai messo piede a Washington, e per questo puo' riformare la politica. Inoltre sono l'unico ad avere l'esperienza giusta per ricreare posti di lavoro''. Mitt Romney, il grande sconfitto di questa incredibile tornata elettorale, come se nulla fosse accaduto, tira dritto per la sua strada ribadendo di essere l'uomo giusto per battere Barack Obama.