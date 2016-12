Siria, Homs di nuovo sotto i bombardamenti

Secondo il giornalista della Bbc a Homs, Paul Wood, le forze governative hanno iniziato a colpire Homs con bombe da mortaio alle 6 ora locale, le 5 in Italia. Mohammad al-Hassan, un attivista anti Al Assad del posto, ha riferito che nel luogo del bombardamento non c'è elettricità e tutte le vie di comunicazione con le zone limitrofe sono state tagliate. Gli abitanti della città temono che l'esercito si stia preparando a un'operazione su vasta scala.Intanto, il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, cerca una mediazione che avvii il processo di riforme. il Cremlino fa sapere che Mosca cerca "una stabilizzazione della situazione in Siria sulla base dell'applicazione, il più rapida possibile, delle riforme democratiche di cui è ormai arrivato il momento". La diplomazia internazionale resta spaccata sulla situazione in Siria:al Consiglio di Sicurezza dell'Onu su una risoluzione di condanna nei confronti del presidente Bashar Al Assad, voluta dagli altri Paesi. Gli Usa hanno chiuso la loro ambasciata a Damasco, Belgio e Gran Bretagna hanno richiamato gli ambasciatori per consultazioni e Londra ha aggiunto che cercherà di far adottare nuove sanzioni dall'Unione Europea.In occasione dell'arrivo del ministro degli Esteri russo, a Damasco sono stati portati in piazza decine di migliaia di sostenitori del presidente Bashar al Assad in una manifestazione ufficiale di fedeltà al regime.Il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, ha disposto il richiamo a Roma per consultazioni dell'ambasciatore italiano a Damasco, Achille Amerio. La Farnesina aggiunge che l'ambasciata italiana nella capitale siriana resta aperta per l'assistenza ai connazionali.L'Eliseo ha deciso di richiamare il proprio ambasciatore a Damasco.Secondo l'Unicef, dall'inizio delle violenze in marzo a fine gennaio sono stati uccisi in Siria oltre 400 bambini. Altri 400 minorenni - sempre secondo organizzazioni dei diritti umani locali - si troverebbero in carcere.Nei bombardamenti dell'esercito siriano sempre sulla roccaforte dei ribelli ieri sono stati uccisi almeno 95 civili. Lo affermano testimoni residenti e attivisti dell'opposizione. Il governo nega tuttavia gli attacchi contro civili e afferma che ieri a Homs le truppe governative hanno ucciso "decine di terroristi".Il premier turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato il lancio di una nuova iniziativa con Paesi che intendono sostenere il popolo siriano colpito dalla repressione del regime. Erdogan ha avvertito il presidente siriano, Bashar Al Assad, che, con la sua repressione dei moti di protesta si sta cacciando in un "vicolo cieco" e alla fine gli verrà chiesto "il conto" di quei crimini.