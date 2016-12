Correlati A Davos proteste a seno nudo

- Le "Femen", le attiviste ucraine diventate famose nel mondo per protestare a seno nudo, sono arrivate anche al World economic forum di Davos, in Svizzera. Tre di loro, arrestate, davanti all'entrata del Congress Centrum che ospita anche quest'anno i leader politici e industriali mondiale, si sono denudate. Sul corpo scritte come "Povere a causa vostra", "La crisi è made in Davos", "Gangsters party a Davos".