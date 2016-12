Arabia Saudita, posta su Twitter una sua foto senza hijab: rischia la fustigazione

Una donna è stata arrestata e imprigionata in Arabia Saudita dopo aver condiviso una sua foto senza hijab , il tradizionale velo islamico che nasconde completamente il corpo. Ora, Malak Al Shehri rischia di essere punita con delle frustate per aver infranto le regole dello Stato che da poco aveva reso pubblico un nuovo, e molto rigido, dress code per le donne. La notizia ha fatto in poco tempo il giro del web suscitando molte polemiche.

L'immagine ritrae Malak Al Shehri per le strade di Riyadh, la capitale dello stato, con indosso un vivace vestito sotto il ginocchio e un soprabito nero. Una foto che sembra del tutto innocente ma che ha fatto arrestare la sua autrice.



"Le forze dell'ordine tengono in custodia una ragazza che si è mostrata senza velo lungo la via al-Tahliya, fomentando una sfida annunciata da lei stessa sui social media giorni prima", ha commentato il colonnello Fawaz al-Maiman, portavoce della polizia di Riyadh.



L'arresto sarebbe stato effettuato dopo una segnalazione della polizia della morale: Malak Al Shehri è colpevole di aver sfidato il dress code del paese islamico e per questo dovrebbe pagare. La rete si è mobilitata con l'hashtag #FreeMalakAlshehri per cercare di attirare l'attenzione di chi può forse cambiare qualcosa.