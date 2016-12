Appesa a sportello per fermare il ladro: trascinata per decine di metri

12:05 - Aveva lasciato la macchina in moto davanti casa per far sbrinare i vetri, quando un uomo, vista la possibilità di un furto "facile", è salito a bordo e ha tentato di partire. A quel punto la 30enne Nikki Law-Priddey, di Birmingham, Gran Bretagna, ha tentato il tutto per tutto e si è "appesa" all'auto. Il malvivente però non ha desistito e la donna è stata trascinata per alcuni metri sull'asfalto. Vittoria breve per il ladro, che è stato nell'arco di poche ore individuato e arrestato. I concitati momenti sono stati ripresi da una telecamera di sorveglianza.

