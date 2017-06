Al Jazeera, Twitter sospende l'account arabo e poi lo ripristina: "Cospirazione"

"Twitter ha sospeso il nostro account in lingua araba, a causa di una campagna apparentemente organizzata". Lo riferisce l'emittente Al Jazeera , annunciandone poi anche il ripristino. Al momento non è stato specificato il motivo del precedente blocco. AJArabic è l'account Twitter più popolare in Qatar con 11.8 milioni di seguaci. Già l'8 giugno scorso tutti i sistemi della rete tv erano stati hackerati e, secondo alcuni media locali, anche questa volta potrebbe trattarsi di cyberattacco.

I media locali fanno notare che Al Jazeera è l'emittente di punta del Qatar, un Paese che, soprattutto nelle ultime settimane, è stato protagonista di una crisi diplomatica di portata mondiale: alcuni paesi arabi sunniti, tra cui Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto, hanno infatti dichiarato di volerlo isolare accusandolo di sostenere il terrorismo. Stando a quanto supposto dai media, dunque, il cyberattacco potrebbe essere riconducibile allo scontro in atto. L'Arabia Saudita, ad esempio, ha già ordinato la chiusura della sede a Riad di Al Jazeera.



A segnalare la sospensione dell'account in lingua araba è stato anche il direttore generale del canale, Yasser Abu Hilala, che sul suo profilo Twitter ha denunciato una "campagna organizzata" senza precedenti per un canale televisivo: "In questi giorni ci sono stati continui tentativi di hackeraggio. Nessuna tv al mondo si ritrova oggetto di una tale cospirazione".