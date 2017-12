A 5 anni ama mettere lo smalto, il padre lo imita: "Contro bulli e pregiudizi"

"Non mi aspettavo tanta eco""Quei genitori non conoscono i danni che possono infliggere ai figli fomentando l'intolleranza", afferma Ruiz, intervistato dal sito Verne. Quando Luken gli confidò che lo stavano bullizzando, il padre ha reagito spiegando al piccolo, come lui stesso racconta: "Sicuramente ti invidiano e vogliono anche loro le unghie colorate, cosa che trovo ti stia molto bene". "Sono sicuro, - continua il papà di Luken nell'intervista - che quando i bambini hanno raccontato a casa che mio figlio mette lo smalto, avranno ricevuto come risposta: è una cosa da ragazze. Ma così i genitori infilano nelle teste dei figli pregiudizi". Intanto a scuola hanno preso in mano la situazione per porre fini a prese in giro e bullismo nei confronti di Luken. Il post di Facebook, che ha totalizzato oltre 30mila condivisioni in pochi giorni, ha aperto un dibattito. "Ci sono molti genitori che stanno attraversando situazioni simili - riferisce Ruiz - e mi hanno scritto per ringraziarmi per il post; ho ricevuto anche commenti negativi, ma sono una minoranza". Ma perché quello sfogo via social? "Ero molto arrabbiato - confessa - e ho voluto inviare un messaggio a quei genitori, ma non mi aspettavo così tanta eco".