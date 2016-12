Usa, fa rumore col telefonino al cinema: spettatore lo uccide

12:38 - Sparatoria all'interno di un cinema di Wesley Chapel, una cittadina di 45mila abitanti in Florida: un uomo è morto mentre la donna che era con lui è ferita. La polizia ha fermato un uomo. Ad originare la sparatoria sarebbero stati i rumori fatti dalla vittima col cellulare. Secondo lo sceriffo della città lo sparatore si era lamentato con la coppia per i continui messaggi ricevuti sul cellulare e questo ha scatenato la violenta reazione.

Un uomo e sua moglie si erano recati al cinema per la proiezione mattutina del film "Lone Survivor". I due hanno iniziato a protestare perché una coppia seduta nella fila davanti a loro stava facendo rumore, inviando e ricevendo messaggi sul telefonino. La discussione è degenerata, e l'uomo seduto dietro ad un certo punto ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco, sparando sia alla donna che all'uomo, che al momento non sono stati identificati.



Non è ben chiaro come l'uomo che ha sparato sia stato poi immobilizzato da un altro spettatore, in attesa dell'arrivo dello sceriffo, che lo ha poi arrestato, e dei soccorsi. Le due vittime sono state quindi trasferite in un ospedale di Tampa a bordo di un eliambulanza, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è morto poco dopo, mentre la donna non è in pericolo di vita. "E' assolutamente pazzesco arrivare fino ad livello del genere", ha poi affermato lo sceriffo in una intervista tv.