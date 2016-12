5 giugno 2014 Sudafrica, ciclista rapinato durante escursione: telecamera su casco filma tutto Mentre si trovava in mountain bike fra i sentieri di un passo di montagna nella provincia di Western Cape, Malcolm Fox è stato assalito da un uomo armato e due suoi complici Tweet google 0 Invia ad un amico

10:17 - Durante un'escursione in mountain bike fra i sentieri di un passo di montagna nella provincia di Western Cape, in Sudafrica, Malcolm Fox si è visto derubare di cellulare e portafogli. Un uomo armato, aiutato da due complici, lo hanno infatti fermato e rapinato. Quello che i tre delinquenti non sapevano era però che sopra il casco dell'uomo c'era una telecamera che ha filmato tutto. E proprio grazie al video girato i tre malviventi sono finiti dietro le sbarre.