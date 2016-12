16 gennaio 2014 Stefanie, il primo sorriso a 25 anni Il lungo calvario di una ragazza londinese con la mascella paralizzata a causa di una malformazione che l'ha resa inespressiva. Solo lacrime fino alla rinascita grazie a due interventi che le hanno ridato la vita: "E' chirurgia dei sentimenti" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:27 - Poter iniziare a sorridere solo a 25 anni. E' accaduto a Stefanie Grant, ragazza londinese che, all'età di 11 anni, è stata colpita da una rara malformazione alla mascella: il suo viso era come paralizzato, non poteva esprimere i suoi sentimenti e la sua espressione facciale era immobile. Solo lacrime per Stefanie che, dopo una serie di interventi, ha potuto finalmente ridere. La sua storia l'ha raccontata in un blog e ha commosso il mondo.

"Non è stata un'operazione puramente estetica, ma chirurgia dei sentimenti". Così Stefanie, in un'intervista al Daily Mail, racconta il suo lungo viaggio. Dalla scoperta della malformazione alla sofferenza patita a causa degli sguardi straniti della gente, fino alla rinascita. Sette denti rimossi e anni con un tutore alla bocca.



La prima operazione risale all'agosto del 2011, quando la mascella ha iniziato a stabilizzarsi. L'intervento è durato otto ore, le è stata impiantata una piastra in titanio e spostata la mascella di alcuni millimetri. Poi ancora sotto i ferri per rimuovere le viti.



"Ho dovuto imparare di nuovo a masticare e a parlare", rivela. "Essere in grado di esprimere la gioia con un sorriso, vedere il mio viso come avrebbe sempre dovuto essere - dice - è una nuova prospettiva di vita". "Ora - aggiunge - le persone mi guardano in modo diverso e mi vedono come sono davvero".