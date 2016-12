22:20 - Il presidente russo Vladimir Putin, in una telefonata al collega americano Barack Obama, ha ribadito che il referendum in Crimea "è pienamente conforme al diritto internazionale". Lo rende noto il Cremlino. I due leader si sono detti d'accordo di cercare insieme di stabilizzare la situazione in Ucraina. Secondo i primi dati ufficiali, il referendum per l'annessione alla Russia ha registrato il 95% dei votanti a favore.