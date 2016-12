10:42 - Sam Berns, studente 17enne affetto dalla progeria, malattia conosciuta come "sindrome di Benjamin Button", è morto a Boston, città nella quale era particolarmente conosciuto per il suo impegno nella lotta contro il morbo, che provoca un invecchiamento precoce. Sam aveva commosso il mondo con il documentario "La vita secondo Sam", prodotto dalla Hbo e ora finalista agli Oscar.

Sam Berns: "La mia filosofia per una vita felice" default embed video

A Sam la progeria venne diagnosticata quando aveva solo 22 mesi di vita, e i suoi genitori crearono la Progeria Research Foundation nel 1999. "Vorrei che mamma trovasse una cura per la progeria - aveva raccontato Sam - per la sua salute, perché so che non smetterà di lavorare alla ricerca finché non verrà trovata una cura.