Massaggiatrice ruba l'orologio a un cliente e lo nasconde nella vagina

18:05 - Christina Lafave, una massaggiatrice di 25 anni è stata arrestata con l'accusa di aver rubato un Rolex da 35mila dollari a un cliente ed averlo nascosto nella vagina. Il fatto è accaduto all'Hotel Wynn di Las Vegas dove il 66enne Kenneth Herold si stava concedendo un massaggio da 300 dollari.

I due si erano incontrati nella hall dell'albergo e successivamente si erano appartati in una camera dove la donna ha fatto spogliare l'uomo e ha iniziato a praticargli il massaggio. Dopo circa 30 minuti avrebbe chiesto all'uomo di togliersi l'orologio per poter lavorare meglio su tutto il corpo, specialmente sulle braccia. Peccato che dopo pochi minuti, il gioiello appoggiato a terra è scomparso. Kenneth ha avvertito immediatamente la security che ha perquisito tutta la stanza senza trovare nulla.



La ragazza ha allora ammesso di aver nascosto l'orologio all'interno del suo corpo, precisamente nella vagina. Le forze dell'ordine hanno così condotto la donna in una clinica dove i medici hanno recuperato l'oggetto rubato. La massaggiatrice è stata arrestata per furto e la cauzione per il suo rilascio è stata fissata a 40mila dollari.