08:40 - Quando si dice che i veri amici si vedono nel momento del bisogno. A Gerdi McKenna è stato diagnosticato un cancro al seno, e le sue amiche, per non farla sentire "diversa" hanno deciso di rasarsi i capelli a zero, proprio come lei. Le ragazze si sono radunate tutte quante in un salone di bellezza a Johannesburg dove, seguite da telecamere e fotografi, hanno cambiato le loro acconciature. La sorpresa per Gerdi è stata grandissima, e non appena ha visto il gesto di solidarietà compiuto dalle amiche, commossa, è scoppiata in un bagno di lacrime.