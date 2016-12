Quarto giorno di battaglia nella Striscia di Gaza con Israele che prosegue nella sua strategia. Inutili gli appelli da parte di Onu e Stati Uniti per cercare di fermare l'escalation di violenza. Tel Aviv vuole colpire tutti gli obiettivi di Hamas ma nei suoi raid sono numerosi i civili che perdono la vita.

20:54 Israele ha distrutto "droni-suicidi" di Hamas

Hamas disponeva fino alla settimana scorsa di droni su cui potevano essere installate cariche esplosive con l'intento di farli schiantare su obiettivi israeliani. Ma in questi giorni l'aviazione israeliana è riuscita a distruggere questi "droni-suicidi". Lo ha affermato la televisione di Stato israeliana secondo cui è comunque possibile che a Hamas siano rimasti alcuni esemplari residui.

20:54 Tv Israele: Meshal vuole cessate fuoco

Il leader politico di Hamas Khaled Meshal, che vive nel Qatar, sta lavorando - secondo la televisione di Stato israeliano - ad un cessate il fuoco che metta fine al conflitto in corso a Gaza; e questo in contrasto con la linea dei dirigenti politici di Hamas a Gaza, secondo cui per il momento Hamas è determinato a proseguire in una lotta ad oltranza.

19:48 Sirene d'allarme a Tel Aviv

Le sirene di allarme stanno risuonando per la seconda volta oggi a Tel Aviv. Lo ha constatato una fonte dell'Ansa sul posto

17:43 Netanyahu: pronti a tutto

''Soppesiamo tutto, ci prepariamo a tutto. Tsahal (l'esercito israeliano) ha avuto ordine di tenersi pronto''. Così il premier Benyamin Netanyahu ha risposto alla domanda di una giornalista relativa ad una possibile operazione di terra a Gaza.

17:28 Tel Aviv: "Nessuno ci impedirà di agire contro terroristi"

"Nessuna pressione internazionale ci impedirà di agire contro i terroristi a Gaza". Lo ha detto, citato dai media, il premier Benyamin Netanyahu.

15:36 Alitalia continua a operare su Tel Aviv

L'Alitalia continua a operare regolarmente su Tel Aviv. Lo ha detto il responsabile della azienda in Israele Aldo D'Elia dopo l'avvertimento di Hamas alle compagnie straniere di sospendere i voli sull'aeroporto Ben Gurion. La fazione islamica ha oggi rivendicato il lancio di almeno quattro razzi, intercettati, verso la zona dello scalo. "Alitalia - ha detto D'Elia - continua ad operare su Tel Aviv come le maggiori compagnie aeree secondo quanto pianificato, con alcune variazioni d'orario".

12:33 Hamas "avverte": stop voli su Tel Aviv

Un "avvertimento" alle linee aeree straniere di sospendere i voli per Tel Aviv è stato lanciato dal braccio di armato di Hamas, che stamane ha indirizzato almeno quattro razzi - intercettati dalle batterie difensivi israeliani - verso l'aeroporto internazionale Ben Gurion. Lo riferisce l'agenzia palestinese Maan.

11:41 Uccisi due miliziani di Hamas

Due miliziani di Hamas sono stati centrati da un razzo israeliano e uccisi mentre attraversano in macchina una via del rione al-Bureij di Gaza. Stando all'ultimo bilancio aggiornato di fonte palestinese, sale così a un centinaio il totale dei morti nella Striscia in seguito ai raid israeliani di questa settimana.

10:44 Hamas rivendica lancio razzi su Ben Gurion

Hamas ha rivendicato la salva di razzi lanciati verso Israele poco fa - e per cui sono risuonate le sirene nella zona di Tel Aviv - come il suo primo deliberato tentativo "di colpire l'aeroporto Ben Gurion". Lo riporta Ynet sostenendo che la fazione islamica ha fatto sapere di aver lanciato quattro razzi M-75 verso l'aeroporto.

09:47 Ministro: Israele prepara azione di terra

"E' una battaglia difficile e li stiamo colpendo duramente. Ci stiamo preparando per l'opzione di una possibile incursione via terra". Lo ha detto il ministro della difesa interna Yitzhak Aharonovitch arrivando ad Ashdod dove un razzo lanciato da Gaza ha centrato una stazione di benzina e dove si registra un ferito le cui condizioni appaiono serie.

09:47 Suonano sirene a Tel Aviv, udite due esplosioni

Sono tornate a risuonare le sirene di allarme su Tel Aviv. Si sono poi udite due forti esplosioni.

08:09 Gaza, in tre giorni 80 morti

E' di almeno 80 morti il bilancio provvisorio delle vittime palestinesi a Gaza nel corso dei combattimenti fra Israele e le milizie locali. Nel primo giorno della Operazione Margine Protettivo, l'8 luglio, a Gaza hanno perso la vita 23 persone. Il giorno successivo le vittime sono state 38 a cui ieri se ne sono aggiunte altre 19. I feriti sono stimati in oltre 600.

07:54 Israele: Hamas nasconde razzi nelle scuole

A Gaza Hamas nasconde razzi nelle scuole. Lo sostiene il portavoce militare israeliano in un comunicato in cui informa di aver attaccato ieri una base di addestramento militare approntata accanto ad una scuola di Gaza. All'interno dell'istituto scolastico, secondo il portavoce, ci sono razzi e nelle sue immediate vicinanze c'è l'imboccatura di un tunnel "adibito a fini terroristici".

07:51 Israele: colpiti 210 obiettivi di Hamas

L'aviazione israeliana ha colpito ieri a Gaza 210 obiettivi. Dall'inizio della operazione Margine Protettivo gli obiettivi colpiti (zone di lancio di razzi, tunnel, campi di addestramento) sono stati 1090.

07:50 Gaza, in 24 ore 200 razzi su Israele

Nelle ultime 24 ore da Gaza sono stati lanciati 200 razzi verso centri abitati in Israele. Lo riferisce il portavoce militare secondo cui dall'inizio delle ostilità contro Israele sono stati sparati 550 razzi.