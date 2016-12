Indonesia, show del vulcano Sangeang Api: "fungo" di fumo e ceneri come a Hiroshima

20:26 - L'eruzione del vulcano Sangeang Api, sull'isola indonesiana di Sumbawa, sta provocando una serie di problemi al traffico aereo in Australia. In base a quanto riferiscono i media locali, la Qantas e Virgin Australia hanno già cancellato tutti i loro voli da e per l'aeroporto di Darwin a causa delle ceneri che si sono propagate per diversi chilometri dopo l'eruzione del vulcano. Il vice primo ministro australiano, Warren Truss, ha detto che la scia di cenere è lunga tra 6 e 13 chilometri e potrebbe mettere a rischio i voli per Brisbane, mentre scatta l'allarme per i viaggi con destinazione Bali e Perth.