10:04 - Un razzo è stato lanciato questa mattina da Gaza verso il sud di Israele. Lo ha reso noto il portavoce militare. Non sono segnalati al momento né vittime né danni. Dall'inizio dell'anno, ha detto il portavoce, sono stati finora circa 200 i razzi arrivati dalla Striscia. Il fatto avviene nel momento in cui vi è grande tensione in Israele e Cisgiordania per la scomparsa dei tre ragazzi israeliani vicino Hebron.