10:25 - L'unica centrale elettrica di Gaza è stata colpita nella notte dall'aviazione israeliana. I contenitori di combustibile sono in fiamme da diverse ore e per il momento non è possibile spegnere l'incendio. Lo affermano palestinesi che abitano nelle vicinanze, nella zona centrale della Striscia. Intanto cresce il numero degli sfollati di Gaza: agli oltre 200mila già in fuga, se ne sono aggiunti nelle ultime ore altri 20mila.