21 marzo 2014 Crimea, tutti pazzi per la bella Natalia

15:01 - La tensione tra Ucraina e Russia dopo l'annessione della Crimea da parte di Putin rimane sempre alle stelle, ma la rete sembra pensare ad altro. Natalia Poklonskaya, il nuovo procuratore generale della regione contesa, ha fatto letteralmente impazzire il web, non per quanto detto, ma per la sua avvenenza. La Poklonskaya è, infatti, una bellissima ragazza bionda di 33 anni, le cui foto stanno facendo il giro del mondo.

La Poklonskaya ha cominciato a spopolare su internet dopo una conferenza stampa tenuta il 19 marzo, in seguito all'uccisione di un soldato ucraino da parte di militari russi.



Il suo viso in pochi minuti ha fatto il giro del mondo, tanto da diventare anche un'immagine manga. Dai disegni alla vita reale il passo è stato breve e le alcune foto in borghese della 33enne ragazza hanno fatto il giro del web.



Una procuratore filo-russo - Prima della sua nomina la Poklonskaya ha lavorato come avvocato presso l'ufficio del procuratore generale ucraino nella capitale Kiev, come riportato da Rossiyskaya Gazeta, il giornale ufficiale del governo russo. Il nuovo procuratore generale è fermamente filo-russo e non ha risparmiato critiche alle proteste dell'opposizione, descrivendo il cambio di governo a Kiev come un 'un colpo di stato anti-costituzionale'.

Il sarcasmo della rete - Sui social network non sono mancati commenti ironici. "Bene, ora sappiamo che la ragione per cui Putin vuole Crimea" il commento di un utente.