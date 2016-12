6 maggio 2014 Cina, scatta l'obbligo del costume? E i nudisti lo portano sotto le ginocchia La protesta dopo il provvedimento che vieta la tintarella integrale sull'unica spiaggia naturista del Paese Tweet google 0 Invia ad un amico

07:48 - Tempi difficili in Cina per gli amanti del naturismo. Anche la spiaggia di Dadonghai a Sanya, una località turistica sull'isola tropicale di Hainan, tradizionalmente meta di nudisti è infatti protagonista di un giro di vite delle autorità locali che, dopo decenni di permissivismo, hanno deciso di vietare la tintarella integrale. Ma gli avventori della spiaggia non hanno preso bene la decisione e sono pronti a dare battaglia. Come? Eseguendo alla lettera l'ordinanza che li vuole costringere a prendere il sole con un costume addosso.

Nell'ordinanza non è infatti indicato come debba essere indossato il costume, ed ecco che tutti ne hanno uno, ma nessuno lo usa per nascondere le "pudenda".