Cambridge, William va all'università Studenti insorgono: voti troppo bassi

Il principe William è pronto per tornare sui banchi di scuola: si appresterà, infatti, a frequentare un corso di specializzazione in management agricolo presso l'Università di Cambridge. Gli studenti del prestigioso istituto, però, non ci stanno e protestano perché il duca di Cambridge godrebbe di una "corsia preferenziale". Il suo curriculum accademico, sostengono, non rispecchia gli alti standard richiesti dal prestigioso campus inglese.

Studente a tempo pieno per 70 giorni - Il principe William sarà uno studente a tempo pieno per dieci settimane, dai primi di gennaio a metà marzo: parteciperà a seminari e incontri sulle "questioni che riguardano le aziende agricole e le comunità rurali della Gran Bretagna". Le lezioni gli serviranno per prepararsi a gestire le attività di famiglia che Carlo dovrà cedere una volta indossata la corona.



Il giornale universitario all'attacco: "Un corso ad hoc" - Ancor prima che Kensington Palace confermasse la notizia, era stato il giornale universitario di Cambridge, The Tab, a segnalare che l'erede al trono sarebbe stato immatricolato tra gli studenti della blasonata università. Nell'articolo, in particolare, si sottolinea come il corso sia stato pensato su misura del primogenito di Carlo: una "specializzazione ad hoc", si legge.



"Voti troppo bassi per accedere al campus" - Il giornale, inoltre, non ha mancato di far notare che William aveva conseguito a Eton voti (di poco) inferiori a quelli richiesti per la durissima e competitiva selezione di accesso al campus. Il principe, ha segnalato ancora The Tab, risulta essere ("opportunamente per lui") tra i benefattori del dipartimento dove studierà.



La protesta: "E' un insulto per gli studenti meritevoli" - Se è vero che non sono mancate le reazioni entusiaste di alcuni studenti, la maggior parte la pensano come questa ex studentessa di Cambridge, che al Guardian dice: "Ammettere il principe William è un insulto a ogni studente, qualsiasi sia la sua provenienza, che sia entrato a Cambridge dopo aver conseguito i voti richiesti. Ed è un insulto per tutti coloro che nel Paese hanno bisogno di qualifiche e formazione e non hanno avuto un corso universitario appositamente modulato per le loro esigenze".