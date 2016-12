Usa: preoccupa tensione Cina-Tokyo

00:59 - Gli Stati Uniti si dicono "molto preoccupati" per l'aumento della tensione nel mare della Cina orientale, dopo che Pechino ha creato una "zona di identificazione per la difesa aerea" nell'aerea che comprende le isole Senkaku/Diaoyu, contese col Giappone. "Siamo molto preoccupati per l'escalation nella regione", ha affermato in un comunicato Caitilin Hayden, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca.