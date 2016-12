Usa, dalla marijuana i soldi per le scuole in Colorado

09:32 - Il Colorado tassa la marijuana. Gli elettori hanno approvato un'imposta del 25% sulla marijuana a uso ricreativo per finanziare la costruzione di scuole. La tassa era una delle misure sulle quali gli elettori erano chiamati a votare nei vari referendum a livello statale tenutisi negli Stati Uniti. Fra gli altri quello in New Jersey che ha portato all'aumento del salario minimo a 8,25 dollari all'ora dai 7,25 dollari attuali.

Secondo le stime degli amministratori dello Stato, l'imposta sull' "erba" porterà alle casse pubbliche 33,5 milioni di dollari nel primo anno di gettito e 67 milioni nel secondo. Non sono mancate tuttavia critiche alla decisione di sottoporre la nuova norma al giudizio (e quindi all'approvazione) dei cittadini: non pochi legali ed esponenti delle forze dell'ordine si sono detti convinti che i gabelli sulla droga leggera re-incoraggeranno il mercato nero.