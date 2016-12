Ucraina, Usa valutano sanzioni

21:47 - Si fa sempre più alta la tensione per la situazione ucraina. Gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione "tutte le opzioni politiche possibili, compresa quella delle sanzioni" nei confronti di Kiev. Lo ha affermato un portavoce del Dipartimento di Stato americano.

Le tensione e la violenza non si placano a Kiev. In una notte gelida, più di mille agenti in assetto antisommossa hanno invaso piazza dell'Indipendenza e si sono scontrati con i manifestanti europeisti vicini all'opposizione. In mattinata, poi, le teste di cuoio hanno tentato di irrompere nel municipio occupato, ma i dimostranti li hanno circondati a migliaia impedendogli di uscire dai blindati e costringendole a fare dietrofront. La piazza quindi è tornata nelle mani dei manifestanti che sono in pratica riusciti a cacciare i poliziotti e stanno già rafforzando le barricate nell'eventualità di un altro assalto delle forze dell'ordine.