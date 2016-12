Tgcom24 >

Texas, manifesti con Gesù tatuato per rilanciare la fede: è polemica 14 ottobre 2013 Sul suo corpo incise a sangue parole come "drogato","reietto", "bandito" o "fallito". L'iniziativa è di un gruppo americano che voleva rilanciare la religione cristiana

Scrivi al Tgcom24

Stampa

20:02 - L'immagine è scioccante. E il manifesto che la riproduce, affisso sui muri di una cittadina del Texas, sta provocando forti polemiche. Autore della campagna, che si potrebbe chiamare promozionale, è il gruppo cristiano JesusTattoo.org, e l'immagine rappresenta un Gesù Cristo incoronato di spine, con il corpo completamente tatuato da parole come "drogato", "fallito", "reietto", "depresso"...

Il messaggio che vuole passare, dicono gli ideatori della campagna, è che l'amore di Cristo può cambiare le persone. Che Cristo ama chiunque, indipendentemente dal fatto che sia un delinquente, un drogato, un fallito. E che la fede in lui può trasformare chiunque, anche i peggiori malviventi. Insomma, un messaggio positivo. Ma gli abitanti che si sono visti davanti agli occhi un'immagine così forte sono rimasti a dir poco sconcertati. L'hanno definita blasfema, sgradevole, aggressiva. E sono stati colpiti, a farla breve, in maniera molto negativa.



Oltre al manifesto, c'è anche un video sul sito jesustatto.org, in cui si vede un Gesù Cristo moderno entrare in una sorta di negozio di tatuaggi dove gli vengono incise a sangue sul corpo tutte le parole che gli si leggono addosso sul manifesto. Chi visita il sito, insistono gli ideatori, ha colto perfettamente il messaggio che si intende trasmettere. E d'altra parte sembra che anche alcune autorità cristiane del luogo abbiano gradito l'iniziativa. Perché è un'immagine che rappresenta visivamente Gesù che prende su di sè i "peccati del mondo" per liberare gli uomini dal male. Non è quello che si legge anche sul Vangelo? Ma l'idea non ha convinto parecchi. E le polemiche non si fermano.