Siria, rapiti cooperanti Croce Rossa

19:06 - Sei cooperanti della Croce Rossa e un volontario siriano della Mezzaluna Rossa araba sono stati rapiti nel nordovest della Siria: lo riferisce l'agenzia di Stato Sana, precisando che il gruppo operava nella zona di Idlib. Alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco contro il convoglio della delegazione lungo la strada Sermin-Saraqib. Poi il gruppo è stato sequestrato e preso in ostaggio. Il Cicr chiede "l'immediata e incondizionata liberazione" dei sette.

Farnesina: nessun italiano tra i rapiti - Non risulterebbero cittadini italiani tra gli operatori della Croce Rossa internazionale rapiti. Lo si apprende dalla Farnesina, sulla base degli accertamenti condotti finora dall'Unità di crisi con l'ambasciata italiana a Beirut. Attualmente una sola cittadina italiana lavora per la Croce Rossa in Siria, ma in questo momento si trova nel nostro Paese.