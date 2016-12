08:56 - Un aereo da turismo della compagnia Guerrero con 14 persone a bordo risulta disperso dopo essere decollato lunedì mattina dalla città di Loreto, sulla costa pacifica del Messico. L'aereo, secondo le autorità, aveva combustibile sufficiente per due ore di volo, ma non si sono più avute notizie del velivolo, diretto a Ciudad Costitucion. Ancora non è stata comunicata la lista dei passeggeri presenti a bordo.