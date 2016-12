Malawi, fulmine su chiesa: strage

21:52 - Tragedia in una chiesa di Lilongwe, capitale del Malawi dove un fulmine ha ucciso otto persone, tra cui un bambino. Lo ha reso noto un responsabile del ministero della Salute. "I fedeli stavano partecipando ad una preghiera collettiva quando un fulmine si è abbattuto sulla loro chiesa", ha detto Charles Mwansambo, precisando che i sette adulti insieme al bambino sono stati trasportati in un ospedale ma per loro non c'è stato nulla da fare.