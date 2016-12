Lo shutdown mette in ginocchio l'orto di Michelle Obama

17:58 - Chi l’avrebbe mai detto, che il flagello dello shutdown avrebbe causato tragedie anche nella Casa Bianca. E invece, a causa della paralisi della pubblica amministrazione statunitense, non ci sono più giardinieri che curino l’orto della First Lady Michelle.

Frutta e verdura della signora Obama sono state ormai soppiantate da erbacce e animaletti, in particolare scoiattoli senza pietà, che mangiano parte del raccolto. Le poche verdure che sopravvivono a questa invasione marciscono perché nessuno le raccoglie. Secondo il blog alimentare della Casa Bianca “Obama foodorama” tra i nuovi ospiti indesiderati del Presidente ci sarebbe anche una volpe.



“A causa del blocco, la manutenzione e' stata notevolmente ridotta”, ha spiegato un funzionario della residenza presidenziale, precisando che l’unica mansione che riescono a svolgere i pochi giardinieri rimasti in servizio è “innaffiare il giardino”.



Come se non bastasse, lo shutdown ha anche bloccato le iniziative di Michelle contro l’obesità, visto che tra gli 800mila dipendenti pubblici licenziati c’è anche Sam Kass, direttore del programma Let’s Move, che mira a educare gli americani a stili di vita più sani.