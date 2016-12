Las Vegas: vince al casinò, perde i soldi, glieli restituiscono

21:52 - Se la fortuna decide di assisterti, non c'è sbadataggine che tenga: da oggi ne sa qualcosa il turista-giocatore di Las Vegas che dopo avere vinto 300mila dollari in uno dei tanti casinò della città, ha lasciato la borsa contenente il "bottino" in contanti sul sedile di un taxi. E poco dopo, ha praticamente rivinto la cifra, visto che l'autista, che aveva ricostruito di chi fossero, glieli ha riconsegnati in albergo.

Una storia che ha dell'incredibile, perché prima di accorgersi della sacca con il denaro, Gerardo Gamboa - questo il nome del recordman di onestà - ha preso un altro passeggero, il quale, quando ha visto la borsa sul sedile, ha pensato che contenesse monete di cioccolata e l'ha quindi spostata sul sedile anteriore accanto all'autista. E' a quel punto che il tassista si e' accorto del denaro. Una volta rientrato in possesso della vincita, il passeggero sbadato ha ringraziato Gamboa e gli ha promesso una ricompensa. "Se non mi dà niente, fa lo stesso - ha commentato il tassista alla stampa locale - ho fatto solo la cosa giusta". Intanto una ricompensa è arrivata dalla compagnia per la quale lavora: il suo datore di lavoro gli ha regalato un bonus di mille dollari, una cena per due e lo ha nominato "tassista dell'anno".