L'addio del cane Rusty al suo padrone Mike Saluto straziante al Massachusetts Hospital

12:39 - E' una storia di quelle che ti spezzano il cuore, un'immagine che ti entra dentro e che non riesci facilmente a toglierti dalla mente: il saluto finale del cane al suo padrone in fin di vita. Mike Petrosino è un giovane americano di 21 anni che sta morendo di cancro al Massachusetts General Hospital, Rusty è il cane che gli è stato regalato da bambino e gli è stato accanto in tutti questi anni. I medici hanno permesso che il giovane potesse dire addio al suo amico di sempre. Il tumore gli è stato diagnosticato quando andava alle medie, otto anni fa, e nonostante le cure e l'amputazione di una gamba, non c'è più nulla da fare. Così il "regalo" da parte dello staff che lo segue da tempo: far entrare il suo amico di sempre in ospedale. Rusty ha dieci anni, e vederlo, ha detto Mike a TheBlaze, "è stato uno dei momenti più toccanti della mia vita perché sembrava capire la gravità del momento".