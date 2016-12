India, 100 ragazzine in gita abusate durante il viaggio in treno

01:38 - Non si fermano gli abusi in India neppure nella giornata mondiale dedicata alla violenza contro le donne. Una scolaresca di circa 100 bambine è stata infatti oggetto di molestie sessuali e anche di brutali aggressioni da parte di un gruppo di giovani su un treno dello stato settentrionale del Bihar. Per quattro ore hanno subito gli abusi verbali e fisici. Inutili le proteste al capotreno. Ora la polizia ha raccolto la denuncia delle insegnanti.

Un incubo durato quattro ore - Le scolare, appartenenti a una scuola cattolica della città di Dhanbad, stavano tornando da un'escursione di due giorni nel capoluogo di Patna e, insieme a tre insegnanti, erano salite su treno per tornare a casa. Nonostante avessero la prenotazione, hanno trovato i loro posti occupati da una folta comitiva di ragazzi che hanno iniziato a fare delle pesanti avances.



Le insegnanti hanno chiesto aiuto al conducente del treno, ma non sono state ascoltate. Così per le quattro ore di durata del viaggio le bambine sono state costrette a stare in piedi in spazi ristretti alla mercè di commenti osceni, volgarità e "palpeggiamenti". Una bambina, ancora sotto shock dopo le quattro ore da incubo, ha raccontato che "quando le insegnanti hanno protestato e cercato di allontanare il gruppo, sono state schiaffeggiate e poi aggredite".



Partita indagine per individuare responsabili - Il fatto, avvenuto sabato sera, è stato denunciato alla polizia dal vice preside della scuola "Carmel" gestita da missionari e le autorità stanno ora cercando di rintracciare i giovani che, da quanto è emerso, stavano andando a fare un concorso delle Ferrovie ed avevano occupato illegalmente i posti che erano stati assegnati alla scolaresca.