Il Satellite Goce precipiterà sulla Terra<br>Non è escluso rischio frammenti in Italia 9 novembre 2013 Il Satellite Goce precipiterà sulla Terra

Non è escluso rischio frammenti in Italia Allerta nella notte tra domenica e lunedì. Non si sa dove avverrà l'impatto

19:38 - Non è possibile prevedere con precisione quando e dove cadranno sulla Terra i frammenti del satellite europeo Goce, che dovrebbe entrare in contatto con l'atmosfera nella notte tra domenica e lunedì. Non si può dunque escludere il rischio che alcuni frammenti cadano in Italia, come fa sapere la Protezione civile, che partecipa al gruppo costituito per monitorare la situazione.

Al momento, secondo la Protezione civile, sono tre le finestre di interesse per l'Italia: dalle 8.26 alle 9.06 di domenica 10 novembre, coinvolgendo potenzialmente il Centro-Nord (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna); dalle 19.44 alle 20.24 sempre di domenica interessando potenzialmente i territori di Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Sardegna; dalle 7.48 alle 8.28 di lunedì 11 novembre, periodo per il quale non sono ancora disponibili informazioni.



Pur considerando l'elevata incertezza della situazione e la rarità di eventi di questo tipo, la Protezione civile ritiene "poco probabile che i frammenti causino il crollo di strutture: per questo sono da scegliere luoghi chiusi".