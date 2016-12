08:55 - Tra conti da far quadrare e problemi di ordinaria amministrazione c'è chi probabilmente perde il sonno per schierarsi con Bill Gates o Mark Zuckerberg. Multi-milionari e concorrenti, i due se le stanno dicendo di santa ragione su un tema imprescindibile, la ragione ultima della nostra esistenza, vale a dire "chi salverà il mondo". Secondo il fondatore di Microsoft la salvezza futura sarà garantita da vaccini e medicine mentre per la mente di Facebook l'ingrato ruolo spetterà a Internet.

Uno scontro a distanza fra due 'titani' della Silicon Valley, fra due generazioni: il "vecchio" personal computer e il "nuovo" social network.



Gates non nasconde la propria irritazione di fronte alla priorità indicata da Zuckerberg, ovvero che Internet è una forza inevitabile per il miglioramento sociale ed economico. "Una priorita'? E' uno scherzo...": la connettività, spiega Gates, è importante ma trovare un vaccino contro la malaria lo è di più. "Se qualcuno ritiene che la connettività sia più importante va bene. Io non lo ritengo", replica secco Gates.



Il secondo uomo più ricco al mondo (titolare di una fondazione che destina 4 miliardi di dollari alla povertà) sostiene che certo l'innovazione è una "buona cosa", che la "condizione umana sta migliorando a causa dell'innovazione. Ma nonostante questo non può risolvere i problemi dei piu' deboli, quali la diffusione di malattie, la povertà, la mancanza di opportunità e la disperazione che questo provoca.