Tgcom24 >

Mondo >

Foto-shock sulle sigarette: via libera<br>all'unanimità dal Parlamento europeo 8 ottobre 2013 Foto-shock sulle sigarette: via libera

all'unanimità dal Parlamento europeo La direttiva sul tabacco prevede che immagini e avvertenze coprano il 65% del pacchetto, nella parte alta. Vietate le confezioni "slim" e quelle con meno di 20 sigarette. Salvo a metà l'aroma al mentolo, che sarà fuorilegge solo tra 8 anni Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:24 - La plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo ha approvato a larghissima maggioranza, con 560 "sì" e 92 "no", il testo della nuova direttiva sul tabacco. Gli emendamenti inseriti prevedono che le immagini shock e le avvertenze per la salute coprano il 65% del pacchetto e siano nella parte alta, sopra il logo della marca. Saranno inoltre vietate le confezioni con meno di 20 sigarette, mentre l'aroma al mentolo sarà vietato ma solo tra 8 anni.

Le sigarette "slim", invece, potranno continuare ad essere prodotte e vendute in Europa, ma saranno vietati i pacchetti a formato ridotto, in particolare quelli a forma di astuccio da rossetto, poiché non hanno lo spazio sufficiente per stamparvi immagini e avvertimenti.



La plenaria si è anche espressa quasi all'unanimità a favore del mandato a negoziare con il Consiglio, cioè con i governi, cosa che dovrebbe permettere l'approvazione definitiva della direttiva entro la fine della legislatura.