Farmaco rischioso, stop esecuzione

07:08 - Il governatore del Missouri ha sospeso l'esecuzione di una condanna a morte in programma per il 23 ottobre in seguito ad una controversia sul farmaco che si prevedeva di utilizzare, il propofol, un anestetico di cui l'Unione Europea aveva minacciato la sospensione delle esportazioni qualora fosse stato impiegato nel braccio della morte. "Devo assicurarmi che la giustizia venga servita e che la salute pubblica sia protetta", ha affermato.