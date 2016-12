14:20 - Tragedia a Santiago Pinotepa Nacional, nello Stato messicano di Oaxaca. Un bambino di dieci anni è morto, attaccato da un grosso coccodrillo, lungo circa 4 metri, sulla riva di un fiume. Il coccodrillo, secondo quanto riferito dalle autorità locali, "ha afferrato il piccolo alla testa, trascinandolo diversi metri per poi lasciarlo andare e sparire nell'erba alta".

Il bambino si trovava in compagnia del fratello, poco più grande di lui, si trovata sulla riva del fiume in piena. L'animale è uscito dall'acqua all'improvviso e per il ragazzino non c'è stato nulla da fare.



Fatali sono state le conseguenze della stretta delle mandibole dell'animale che hanno causato al bambino ferite e lesioni mortali.