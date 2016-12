Tgcom24 >

Mondo >

Cina, 100 chili di banconote fresche di stampa come dono di nozze per l'amata 14 novembre 2013 Cina, 100 chili di banconote fresche di stampa come dono di nozze per l'amata Otto milioni 888mila e 888 yuan consegnati in canestri di vimini foderati di rosso. I contanti, pari a 1,1 milioni di euro, sono stati richiesti in banca con largo anticipo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:07 - Cento chili di banconote, per un valore pari a 1,1 milioni di euro: è il regalo di nozze consegnato alla sposa da un cinese e da suoi diciassette amici nella provincia dello Zhejiang. La famiglia del ragazzo ha rivelato di aver dovuto informare la banca con diverse settimane di anticipo per far sì che i contanti, freschi di stampa, fossero pronti nel giorno del fatidico sì.

Otto milioni 888mila e 888 yuan - In canestri di vimini foderati di rosso, che in Cina è il colore del matrimonio, lo sposo ha consegnato alla famiglia della sua futura moglie la somma di 8 milioni 888mila e 888 yuan. L'otto in Cina è un numero speciale: ha infatti lo stesso suono della parola che si usa per dire "far fortuna".



Per l'approvazione alle nozze - L'originale dono, in ossequio ad alcune tradizioni locali, serviva all'aspirante sposo per chiedere ai genitori della donna amata l'approvazione alle nozze. Il futuro sposo appartiene ad una famiglia che ha una fiorente impresa di costruzioni mentre la sposa lavora nel campo del tessile.