Bild: Merkel spiata, Obama sapeva Usa: raccolti dati come tutti gli altri

18:42 - Il presidente Usa, Barack Obama, sapeva fin dal 2010 che la Nsa stava ascoltando le telefonate della cancelliera tedesca, Angela Merkel. Secondo il domenicale "Bild am Sontag" "il capo della National Security Agency, Keith Alexander, aveva informato il presidente dell'operazione di ascolto delle comunicazioni". "Obama non ha messo fine a questa operazione e ha anzi lasciato che proseguisse", ha indicato un alto responsabile della Nsa al quotidiano.

Sabato il Frankfurter Allgemeine scriveva - senza però citare fonti - che Obama avrebbe detto alla Merkel, in una conversazione telefonica dopo l'esplosione del caso, di non essere stato informato dell'operazione di spionaggio, aggiungendo che, se lo avesse saputo, l'avrebbe immediatamente bloccata.



Usa: raccolti dati come tutti gli altri Paesi - "Non abbiamo intenzione di commentare ogni attività da parte dell'intelligence". Lo afferma Caitlin Hayden, portavoce del National Security Council della Casa Bianca alla luce delle nuove rivelazioni sul Datagate. "Gli Usa raccolgono all'estero informazioni dello stesso tipo di quelle raccolte dagli altri", ha spiegato Hayden. L'ex capo del Comitato per la sicurezza, Peter King: "Obama non si scusi. Abbiamo salvato migliaia di vite".