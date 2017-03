"Cerco una nuova compagna per mio marito": l'annuncio della scrittrice in fin di vita commuove il web

E' "alto un metro e 78 centimetri", pesa "72 chili", ha "i capelli brizzolati e gli occhi color nocciola". Sembra un annuncio su un sito di incontri, e in effetti lo diventerà. Ma non verrà postato dall'interessato: a farlo sarà la moglie, che ha annunciato la propria intenzione in una lettera diventata virale. Il motivo? Lei, la scrittrice americana Amy Krouse Rosenthal, ha un cancro alle ovaie. E non vuole lasciare solo il marito quando sarà morta.

"Volevo scrivere queste parole da un po' - spiega la donna nella sua lettera, pubblicata dal New York TImes - ma la morfina e la mancanza di cheesburger (quanto tempo è, 5 settimane che non mangio cibo vero?) hanno drenato le mie energie e interferito con qualsiasi prodezza di prosa mi rimanga". Ma alla fine ce l'ha fatta, e nello scritto racconta del suo incontro con il marito Jason, del matrimonio, dei 26 anni di vita "con il più straordinario degli uomini" e degli altri 26 che programmava di avere a disposizione. Invece, a settembre quella che sembrava una fastidiosa appendicite si è trasformata in una sentenza di morte: cancro alle ovaie.



Amy elenca quindi le qualità del marito: "Si veste bene", è "un ottimo cuoco", "ama la musica dal vivo", è "un padre favoloso". E' un uomo che all'ecografia mentre attendevano il primo figlio "si è presentato con un mazzo di fiori", e che "torna dal minimarket della stazione di servizio dicendo 'apri la mano', e ci appoggia una gomma da masticare: conosce tutti i miei gusti".



Insomma, dalla descrizione emerge il profilo di un uomo da sposare. Ed è proprio questa l'intenzione della scrittrice: creare un profilo Tinder per trovare una nuova anima gemella al marito. E spiega che "voglio più tempo con Jason. Voglio più tempo con i miei figli. Voglio più tempo per sorseggiare un martini al Green Mill Jazz Club i giovedì sera. Ma non succederà. Probabilmente mi rimangono ancora solo pochi giorni su questo pianeta. Quindi, perché faccio questo? Sto scrivendo questa lettera il giorno di San Valentino, e il più bel regalo che vorrei sarebbe che la persona giusta la leggesse, trovasse Jason, e una nuova storia d'amore iniziasse".



Una lettera d'amore, quella della scrittrice, che ha fatto in breve il giro del web, commuovendo migliaia di persone.