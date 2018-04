New Gundam Breaker arriva su PS4 e PC a giugno

È stata finalmente annunciata la data di lancio occidentale di New Gundam Breaker, inedito gioco d'azione dedicato alla celebre serie manga/anime Mobile Suit Gundam.



Il titolo sarà disponibile esclusivamente per PlayStation 4 e PC, rispettivamente dal 21 giugno e dal 22 giugno. La versione per la console Sony sarà venduta sia in formato digitale che fisico, mentre quella PC sbarcherà solo su Steam, nota piattaforma di distribuzione digitale dei creatori di Half Life.



In attesa di ulteriori novità su New Gundam Breaker, vi lasciamo al trailer che ha accompagnato l'annuncio di oggi.