Le console più popolari… su Pornhub

Il celebre portale dedicato all’intrattenimento per adulti Pornhub ha pubblicato nei giorni scorsi il suo classico comunicato relativo alle statistiche di utilizzo dell'anno appena concluso. Tra i dati relativi ai generi preferiti in ambito hard e alle statistiche di accesso generali, abbiamo scovato anche un dato abbastanza interessante in termini di modalità di fruizione.



È infatti possibile, attraverso i browser integrati, accedere ai contenuti per adulti anche utilizzando le console per i videogiochi, e tra queste qual è la più popolare? Beh, tra tutto il traffico generato dalle console sul portale, le piattaforme della famiglia Xbox hanno visto un calo generale del 6% rispetto ai dati raccolti nel 2016, mentre le varie PlayStation distribuite nelle case dei videogiocatori hanno invece consolidato la posizione, e nel 2017 hanno fatto registrare un 56% di videogiocatori che hanno preferito una console di casa Sony per fruire di contenuti per adulti.



Non mancano le console di Nintendo, con il 3DS che, in crescita, ora rappresenta l’1% della torta, mentre è crollata la percentuale di utenti Wii, con la successiva Wii U attestata sul 5% del totale. Ancora a zero Switch, per un problema tecnico… insormontabile: la console ancora non è dotata di un browser ufficiale per Internet, e quindi dovremo aspettare che Nintendo lo pubblichi, da qualche parte nel 2018.