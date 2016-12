Oltre un secolo di ricci e boccoli: la permanente compie 110 anni

Nel 1906 il parrucchiere tedesco Karl Nessler brevettò un'invenzione destinata a rivoluzionare il costume e la moda femminili negli anni a venire: la permanente. Quello che più in là divenne famoso come "casco da parrucchiere" permetteva anche alle donne con i capelli più lisci di godere di riccioli e boccoli per un lungo periodo di tempo. Il tutto grazie a un gruppo di cilindri, attorno ai quali venivano avvolti i capelli, collegati a un macchinario che si riscaldava per mezzo di una resistenza elettrica. Per evitare di intaccare il cuoio capelluto, i cilindri bollenti erano tenuti in posizione da una serie di contrappesi.