Mozziconi per terra, le multe sono legge: operative dal 2 febbraio

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale è entrato ufficialmente in vigore, al termine di due anni di iter parlamentare, il ddl sulla Green economy. Tra i 79 articoli presenti ci sono alcune misure di civiltà come le multe da 30 a 300 euro a chi getta in terra mozziconi di sigaretta . Diventeranno operative dal 2 febbraio .

A regolamentare il problema dei mozziconi di sigaretta è l'articolo 40 della legge, che stabilisce che ogni Comune debba "installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appossiti raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo".



Il divieto si estende poi anche a rifiuti di piccole dimensioni, come scontrini o fazzoletti di carta. Per non parlare delle gomme da masticare, vera iattura per chi ha la sfortuna di calpestarne una: tutti questi rifiuti non potranno più essere abbandonati "sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi".