Keep Clean and Run, torna la corsa contro i rifiuti: 350 km per salvare l'ambiente del Sud Italia

Correre dal Parco del Vesuvio fino al Parco dell'Etna, su una distanza di 350 km , per raccogliere i rifiuti lungo il percorso attraverso quattro Regioni del Sud Italia: Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia . Dall'1 al 7 aprile torna la terza edizione di Keep Clean and Run - Pulisci e Corri , la corsa "green" promossa da Aica (Associazione internazionale per la comunicazione ambientale) e ministero dell'Ambiente. L'iniziativa rappresenta l'evento centrale italiano di Let's Clean Up Europe , la campagna europea contro l'abbandono dei rifiuti (littering) in programma dall'1 marzo al 30 giugno.

"L'evento si incentra sugli ecosistemi montano e marino perché oltre il 70% dell'inquinamento dei mari ha origine nell'entroterra", spiega l'eco-runner Roberto Cavallo, presidente di Aica. In questo modo, "oltre alla raccolta, coinvolgendo istituzioni, cittadini e scuole daremo risalto alle filiere virtuose di gestione e trattamento dei rifiuti".



Guerra ai rifiuti in terra e in mare - "Con Keep Clean and Run 2017, grazie al passaggio sullo Stretto di Messina, abbiamo voluto visualizzare in modo evidente anche la triste situazione dei rifiuti in mare, il cosiddetto Marine Litter", sottolinea Barbara Degani, sottosegretario all'Ambiente. "Partecipo ogni anno a questa iniziativa - aggiunge - perché ritengo che l'educazione ambientale, fronte sul quale siamo fortemente impegnati, si debba fare non solo nelle scuole, ma, come in questo caso, anche sulle strade".



Le tappe saranno nell'ordine: Parco del Vesuvio, Amalfi, Paestum, Pollica (Salerno), Maratea, Rotonda (Potenza), Parco della Sila, Catanzaro, Taurianova, Riace, Reggio Calabria, Messina e Parco dell'Etna.