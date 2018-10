18 ottobre 2018 12:28 Istanbul, bottiglie e lattine in cambio di biglietti per la metro: l’idea per incoraggiare il riciclo Nella città turca sono stati installati dei distributori automatici che emettono biglietti per i mezzi di trasporto in cambio di bottiglie di plastica e lattine d’alluminio

Distributori di biglietti alternativi sono stati installati dal comune di Istanbul: in cambio di alcune bottiglie di plastica infatti, si potrà ricaricare la propria tessera dell’abbonamento ai mezzi pubblici e biglietti singoli. Alle macchine installate sono stati attribuiti dei valori fissi per ogni materiale. L'iniziativa mira ovviamente a incoraggiare il riciclaggio in una città dove questa pratica è scarsa.

ValoriUna bottiglietta da 330 ml equivale a 2 centesimi turchi, per esempio, mentre una da mezzo litro ne accredita 3 e una da 1,5 litri vale 9 centesimi. A oggi un viaggio in metro costa 2,60 lire turche, circa 40 centesimi in dollari americani. Servono dunque 28 bottiglie da un litro e mezzo per un biglietto valido per autobus, metro e tram. Le lattine di alluminio invece sono più preziose, dando in cambio 9 centesimi turchi per una lattina da 0,5 litri.

100 distributori entro fine annoIl sindaco di Istanbul Mevlut Uysal ha fatto sapere che chi riciclerà di più, potrà usufruire di ulteriori vantaggi, come alcuni sconti per spettacoli e biglietti a teatro. I primi distributori, installati nella stazione della metro I.T.U.- Ayazaga, vicina al distretto finanziario di Maslak, sono attivi da mercoledì di questa settimana, e l’obiettivo è giungere a 100 in 25 posti diversi, anche tra scuole e università, entro la fine dell’anno.