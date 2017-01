Un robot in grado di fare rilievi geologici e ambientali per scovare la presenza di inquinanti in diversi tipi di suolo. Si chiama "Petrorov" ed è il nuovo progetto "verde" dell'Università di Siena ispirato ai modelli Viking e Curiosity , che hanno esplorato il suolo di Marte. Il dispositivo raccoglierà una mole di dati molto maggiore di quella che si può acquisire oggi, spiegano i ricercatori, in modo del tutto autonomo. Il primo prototipo sperimentale sarà presentato entro la fine di luglio.

Petrorov, il robot italiano che monitora l'ambiente 1 di 2 Sito ufficiale Sito ufficiale Petrorov, il robot italiano che monitora l'ambiente 2 di 2 Sito ufficiale Sito ufficiale Petrorov, il robot italiano che monitora l'ambiente leggi dopo slideshow ingrandisci

Analisi nel sottosuolo - Le applicazioni di "Petrorov" saranno molteplici e andranno dall'agricoltura alla geotecnica, dall'ingegneria civile all'archeologia all'esplorazione mineraria. Il primo prototipo ha già a bordo gli strumenti per misurare in modo preciso e innovativo resistività e suscettività magnetica, i parametri più utilizzati nel mondo nelle ispezioni sotterranee e nelle ricerche di acqua nel sottosuolo.



Verso un nuovo super robot - L'azienda spin off che ha sviluppato il dispositivo, formata da docenti, ricercatori e laureati dell'Università di Siena, è ora in cerca di altri partner per sviluppare il secondo prototipo, più avanzato e completo, con particolare attenzione a soluzioni innovative per l'agricoltura e il monitoraggio ambientale. Attualmente non esiste in commercio un sistema per la raccolta automatica e simultanea di diverse proprietà chimico-fisiche del terreno.