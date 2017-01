Gb, un "oceano di plastica" per dire stop all'inquinamento dei mari

Una scultura enorme, con due balene a grandezza naturale che nuotano in un "oceano" formato da 70mila bottiglie di plastica. E il tutto per dire "stop" all'abbandono di rifiuti in mare. E' il progetto realizzato dallo studio di design Cod Steaks a Bristol, in Gran Bretagna, "per evidenziare la minaccia dell'inquinamento negli oceani". L'intera struttura delle "balene di Bristol" pesa in tutto sei tonnellate.