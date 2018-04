Biologico, il Parlamento Ue approva nuove regole ma l'Italia è contraria

19 aprile 2018 16:53 Biologico, il Parlamento Ue approva nuove regole ma lʼItalia è contraria Le disposizioni europee regolamentano produzione e vendita, ma gli italiani volevano più restrittive sulla soglia di contaminazione accidentale da pesticidi non autorizzati

A Strasburgo il Parlamento europeo ha approvato nuove regole per sostenere la produzione biologica e garantire che solo i prodotti biologici di alta qualità siano importati nell’Ue ma gli europarlamentari italiani di tutti i partiti hanno votato contro il provvedimento perché si aspettavano norme più restrittive sulla soglia di contaminazione accidentale da pesticidi non autorizzati ."La votazione di oggi danneggia anche il nostro Paese e i nostri produttori", ha commentato Marco Zullo, membro della commissione Agricoltura.

Garantire l’alta qualità dei prodotti biologiciLe norme approvate dal Parlamento europeo prevedono controlli più rigidi sul rischio di contaminazione lungo tutta la catena di approvigionamento. I controlli saranno effettuati con regolarità e i prodotti importati da paesi terzi dovranno rispettare gli standard dell'Unione europea.

Incoraggiata la produzione biologica in UeSarà aumentata l'offerta di semi biologici per soddisfare gli agricoltori. Verrà incoraggiata la produzione di prodotti convenzionali e biologici delle aziende agricole a condizione che le due attività vengano ben separate. Saranno previste, inoltre, certificazioni più facili per i piccoli coltivatori.

Evitati i contaminati da pesticidi chimici o fertilizzanti sintetici I coltivatori e gli altri operatori nella catena di approvvigionamento saranno costretti ad applicare una serie di verifiche per evitare la contaminazione. Basta il sospetto di un pesticida o di un fertilizzante non autorizzato per non etichettare il prodotto finale come biologico. Anche nel caso in cui la contaminazione sia volontaria, ovviamente il prodotto perderà lo status di alimento biologico. A questo proposito le delegazioni italiane hanno chiesto norme più restrittive di quelle adottate, in particolare sulla soglia di contaminazione accidentale da pesticidi non autorizzati e sulle deroghe concesse all'importazione di prodotti bio da paesi al di fuori dell'Unione Europea.